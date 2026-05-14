Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского авиаудара по Дружковке, фото: ГСЧС
Два человека погибли в результате российского авиаудара по Дружковке (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n213826-dva-cheloveka-pogibli-v-rezultate-rossiyskogo-aviaudara-po-drujkovke-foto-video.htmlРакурс
На Донеччині двоє людей загинули, ще одна людина поранена через російський авіаудар по Дружківці.
Про це сьогодні, 14 травня, повідомила прес-служба ДСНС.
Напередодні окупанти атакували приватний житловий сектор міста: пошкоджені 13 будинків. Виникла пожежа, — розповіли у ДСНС.
Рятувальники надали допомогу постраждалому чоловікові 1964 року народження та ліквідували загоряння будинку й автомобіля".
Закликаємо кожного: не зволікайте з евакуацією та подбайте про свою безпеку! — додали у відомстві.
Читайте также: У Києві 15 травня оголошено Днем жалоби — Кличко