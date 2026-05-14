Наслідки російського авіаудару по Дружківці, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n213826-dvoie-ludey-zagynuly-vnaslidok-rosiyskogo-aviaudaru-po-drujkivci-foto-video.html

Ракурс

На Донеччині двоє людей загинули, ще одна людина поранена через російський авіаудар по Дружківці.

Про це сьогодні, 14 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Напередодні окупанти атакували приватний житловий сектор міста: пошкоджені 13 будинків. Виникла пожежа, — розповіли у ДСНС.

Рятувальники надали допомогу постраждалому чоловікові 1964 року народження та ліквідували загоряння будинку й автомобіля".