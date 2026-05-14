Уничтожение вражеских дронов, скриншот видео

Пограничники уничтожили вражеские FPV-дроны типа «ждун» на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)

14 мая 2026, 22:21
Російські загарбники роблять ставку на хитрість — залишають замасковані дрони-пастки та намагаються непомітно накопичити піхоту.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку підрозділ бригади «Форпост» виявив та знищив ворожі FPV-дрони типу «ждун» — безпілотники-камікадзе, які противник залишає в засідці та активує під час появи цілі. Відповідне відео сьогодні, 14 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Паралельно бійці відстежили накопичення ворожої піхоти, яка намагалась просунутись на позиції українських військових. Противника виявили вчасно — і уразили ще до того, як він встиг діяти, — розповіли у ДПСУ.

Источник: Ракурс


