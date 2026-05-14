Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення ворожих дронів, скріншот відео

Прикордонники знищили ворожі FPV-дрони типу «ждун» на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

14 тра 2026, 22:21
999

Російські загарбники роблять ставку на хитрість — залишають замасковані дрони-пастки та намагаються непомітно накопичити піхоту.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку підрозділ бригади «Форпост» виявив та знищив ворожі FPV-дрони типу «ждун» — безпілотники-камікадзе, які противник залишає в засідці та активує під час появи цілі. Відповідне відео сьогодні, 14 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Паралельно бійці відстежили накопичення ворожої піхоти, яка намагалась просунутись на позиції українських військових. Противника виявили вчасно — і уразили ще до того, як він встиг діяти, — розповіли у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів