Знищення ворожих дронів, скріншот відео
Прикордонники знищили ворожі FPV-дрони типу «ждун» на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)
Російські загарбники роблять ставку на хитрість — залишають замасковані дрони-пастки та намагаються непомітно накопичити піхоту.
Так, на Південно-Слобожанському напрямку підрозділ бригади «Форпост» виявив та знищив ворожі FPV-дрони типу «ждун» — безпілотники-камікадзе, які противник залишає в засідці та активує під час появи цілі. Відповідне відео сьогодні, 14 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Паралельно бійці відстежили накопичення ворожої піхоти, яка намагалась просунутись на позиції українських військових. Противника виявили вчасно — і уразили ще до того, як він встиг діяти, — розповіли у ДПСУ.