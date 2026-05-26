В Украине реформируют школьное питание
Теплые обеды с 1 сентября будут получать учащиеся 1−11 классов по всей Украине — Свириденко
З 1 вересня теплі обіди мають отримувати учні 1−11 класів по всій Україні.
Про це сьогодні, 26 травня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами наради з керівниками ОВА.
Сьогодні безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах та учнів 1−4 класів в усіх областях, — зазначила Свириденко.
Прем'єр повідомила, що уряд уже розподілив 1 млрд грн на модернізацію 73 харчоблоків у школах по всій Україні.
Шкільне харчування — це не лише про соціальну підтримку, а й про розвиток місцевої економіки, робочі місця та підтримку українських виробників, — наголосила вона.