Рашисты 15 июня ударили по зоопарку в Харькове, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n214433-posledstviya-rossiyskogo-udara-po-zooparku-v-harkove-pokazali-gschs-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 15 червня, вдень завдали два удари безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова.

Сталося влучання по території зоопарку, загинули кілька тварин. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.