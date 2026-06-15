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Рашисты 15 июня ударили по зоопарку в Харькове, фото: ГСЧС
Последствия российского удара по зоопарку в Харькове показали ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n214433-posledstviya-rossiyskogo-udara-po-zooparku-v-harkove-pokazali-gschs-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 15 червня, вдень завдали два удари безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова.
Сталося влучання по території зоопарку, загинули кілька тварин. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Через влучання на території зоопарку спалахнула пожежа у вольєрі, яку оперативно ліквідували підрозділи пожежно-рятувальної служби, — розповіли у ДСНС. — Рятувальники та психологи ДСНС спільно зі співробітниками Національної поліції та працівниками зоопарку провели евакуацію з будівлі віварію. Спільними зусиллями їм вдалося врятувати та вивести у безпечне місце тваринок.