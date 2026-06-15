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Рашисты 15 июня ударили по зоопарку в Харькове, фото: ГСЧС

Последствия российского удара по зоопарку в Харькове показали ГСЧС (ФОТО)

15 июн 2026, 20:44
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Російські загарбники сьогодні, 15 червня, вдень завдали два удари безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова.

Сталося влучання по території зоопарку, загинули кілька тварин. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Через влучання на території зоопарку спалахнула пожежа у вольєрі, яку оперативно ліквідували підрозділи пожежно-рятувальної служби, — розповіли у ДСНС. — Рятувальники та психологи ДСНС спільно зі співробітниками Національної поліції та працівниками зоопарку провели евакуацію з будівлі віварію. Спільними зусиллями їм вдалося врятувати та вивести у безпечне місце тваринок.

Рашисти 15 червня вдарили по зоопарку у Харкові, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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