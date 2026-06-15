Рашисти 15 червня вдарили по зоопарку у Харкові, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214433-naslidky-rosiyskogo-udaru-po-zooparku-u-harkovi-pokazala-dsns-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 15 червня, вдень завдали два удари безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова.

Сталося влучання по території зоопарку, загинули кілька тварин. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.