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Ракурс
Рашисти 15 червня вдарили по зоопарку у Харкові, фото: ДСНС

Наслідки російського удару по зоопарку у Харкові показала ДСНС (ФОТО)

15 чер 2026, 20:44
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Російські загарбники сьогодні, 15 червня, вдень завдали два удари безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова.

Сталося влучання по території зоопарку, загинули кілька тварин. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Через влучання на території зоопарку спалахнула пожежа у вольєрі, яку оперативно ліквідували підрозділи пожежно-рятувальної служби, — розповіли у ДСНС. — Рятувальники та психологи ДСНС спільно зі співробітниками Національної поліції та працівниками зоопарку провели евакуацію з будівлі віварію. Спільними зусиллями їм вдалося врятувати та вивести у безпечне місце тваринок.

Рашисти 15 червня вдарили по зоопарку у Харкові, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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