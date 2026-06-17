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Последствия удара российских БПЛА в Сумской области, фото: ГСЧС
На Сумщине один человек погиб и двое ранены из-за атаки российских БПЛА (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n214484-na-sumschine-odin-chelovek-pogib-i-dvoe-raneny-iz-za-ataki-rossiyskih-bpla-foto-video.htmlРакурс
Російські безпілотники атакували Шосткинську громаду на Сумщині. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.
Про це сьогодні, 17 червня, повідомила прес-служба ДСНС Сумщини.
Зазначається, що рятувальникам довелось працювати відразу за трьома адресами.
На одній з локацій дрон вдарив у дорожнє покриття. До прибуття «швидкої» надзвичайники надали одному з потерпілих першу домедичну допомогу, наклали турнікет та передали медикам, — розповіли у відомстві.
Крім того, у Сумах ворожий БпЛА влучив у житловий сектор — палала покрівля господарчої будівлі.
Через загрози повторних ударів фахівці ДСНС призупиняли роботи та відходили в безпечне місце. Наразі вогнеборці приборкали всі осередки пожеж, — зазначили у ДСНС.
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