Последствия удара российских БПЛА в Сумской области, фото: ГСЧС

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Російські безпілотники атакували Шосткинську громаду на Сумщині. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Про це сьогодні, 17 червня, повідомила прес-служба ДСНС Сумщини.

Зазначається, що рятувальникам довелось працювати відразу за трьома адресами.

На одній з локацій дрон вдарив у дорожнє покриття. До прибуття «швидкої» надзвичайники надали одному з потерпілих першу домедичну допомогу, наклали турнікет та передали медикам, — розповіли у відомстві.

Крім того, у Сумах ворожий БпЛА влучив у житловий сектор — палала покрівля господарчої будівлі.