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Ракурс
Наслідки удару російських БпЛА на Сумщині, фото: ДСНС

На Сумщині одна людина загинула та двоє поранені через атаку російських БпЛА (ФОТО, ВІДЕО)

17 чер 2026, 17:52
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Російські безпілотники атакували Шосткинську громаду на Сумщині. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Про це сьогодні, 17 червня, повідомила прес-служба ДСНС Сумщини.

Зазначається, що рятувальникам довелось працювати відразу за трьома адресами.

На одній з локацій дрон вдарив у дорожнє покриття. До прибуття «швидкої» надзвичайники надали одному з потерпілих першу домедичну допомогу, наклали турнікет та передали медикам, — розповіли у відомстві.

Крім того, у Сумах ворожий БпЛА влучив у житловий сектор — палала покрівля господарчої будівлі.

Через загрози повторних ударів фахівці ДСНС призупиняли роботи та відходили в безпечне місце. Наразі вогнеборці приборкали всі осередки пожеж, — зазначили у ДСНС.

Наслідки удару російських БпЛА на Сумщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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