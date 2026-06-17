Наслідки удару російських БпЛА на Сумщині, фото: ДСНС

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Російські безпілотники атакували Шосткинську громаду на Сумщині. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Про це сьогодні, 17 червня, повідомила прес-служба ДСНС Сумщини.

Зазначається, що рятувальникам довелось працювати відразу за трьома адресами.

На одній з локацій дрон вдарив у дорожнє покриття. До прибуття «швидкої» надзвичайники надали одному з потерпілих першу домедичну допомогу, наклали турнікет та передали медикам, — розповіли у відомстві.

Крім того, у Сумах ворожий БпЛА влучив у житловий сектор — палала покрівля господарчої будівлі.