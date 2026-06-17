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Наслідки удару російських БпЛА на Сумщині, фото: ДСНС
На Сумщині одна людина загинула та двоє поранені через атаку російських БпЛА (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214484-na-sumschyni-odna-ludyna-zagynula-ta-dvoie-poraneni-cherez-ataku-rosiyskyh-bpla-foto-video.htmlРакурс
Російські безпілотники атакували Шосткинську громаду на Сумщині. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.
Про це сьогодні, 17 червня, повідомила прес-служба ДСНС Сумщини.
Зазначається, що рятувальникам довелось працювати відразу за трьома адресами.
На одній з локацій дрон вдарив у дорожнє покриття. До прибуття «швидкої» надзвичайники надали одному з потерпілих першу домедичну допомогу, наклали турнікет та передали медикам, — розповіли у відомстві.
Крім того, у Сумах ворожий БпЛА влучив у житловий сектор — палала покрівля господарчої будівлі.
Через загрози повторних ударів фахівці ДСНС призупиняли роботи та відходили в безпечне місце. Наразі вогнеборці приборкали всі осередки пожеж, — зазначили у ДСНС.
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