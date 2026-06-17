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Последствия российского удара по конно-спортивной школе в Сумах, фото: ГСЧС

В Сумах из-под завалов конно-спортивной школы деблокировали тела трех животных (ФОТО, ВИДЕО)

17 июн 2026, 20:56
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У Сумах російські загарбники вдарили по території кінно-спортивної школи, де проходили заняття для дітей.

З-під завалів рятувальники деблокували тіла трьох коней. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що рятувальники працювали у частково зруйнованій будівлі:

  • розбирали аварійні конструкції;
  • демонтували великогабаритні плити перекриття.

Це був свідомий ворожий удар по цивільному об'єкту — кінно-спортивній школі, де щодня проходили заняття для дітей, — наголошують у ДСНС. — На жаль, атака забрала життя тварин.

Наслідки російського удару по кінно-спортивній школі у Сумах, фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 17 червня, російський ударний безпілотник атакував територію кінно-спортивної школи у Сумах. Працівники закладу не постраждали.

Источник: Ракурс


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