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Ракурс
Наслідки російського удару по кінно-спортивній школі у Сумах, фото: ДСНС

У Сумах з-під завалів кінно-спортивної школи деблокували тіла трьох тварин (ФОТО, ВІДЕО)

17 чер 2026, 20:56
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У Сумах російські загарбники вдарили по території кінно-спортивної школи, де проходили заняття для дітей.

З-під завалів рятувальники деблокували тіла трьох коней. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що рятувальники працювали у частково зруйнованій будівлі:

  • розбирали аварійні конструкції;
  • демонтували великогабаритні плити перекриття.

Це був свідомий ворожий удар по цивільному об'єкту — кінно-спортивній школі, де щодня проходили заняття для дітей, — наголошують у ДСНС. — На жаль, атака забрала життя тварин.

Наслідки російського удару по кінно-спортивній школі у Сумах, фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 17 червня, російський ударний безпілотник атакував територію кінно-спортивної школи у Сумах. Працівники закладу не постраждали.

Джерело: Ракурс


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