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Ракурс
Обезвреживание российской ракеты, фото: ГСЧС

На Черниговщине саперы изъяли боевую часть российской ракеты Х-101 (ФОТО, ВИДЕО)

18 июн 2026, 11:56
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На Чернігівщині сапери вилучили бойову частину російської крилатої ракети Х-101, яку виявили на відкритій місцевості у Прилуцькому районі.

Про це сьогодні, 18 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що за допомогою важкої спеціалізованої машини з маніпулятором фахівці транспортували небезпечну знахідку до спеціально визначеного місця, де її знищили у встановленому порядку, з дотриманням усіх заходів безпеки.

Вкотре закликаємо бути вкрай обережними: у разі виявлення підозрілих предметів не підходьте, не чіпайте та негайно повідомляйте 101 або 112, — наголошують у відомстві.

Знешкодження російської ракети, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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