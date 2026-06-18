Ракурсhttps://racurs.ua/
Знешкодження російської ракети, фото: ДСНС
На Чернігівщині сапери вилучили бойову частину російської ракети Х-101 (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214500-na-chernigivschyni-sapery-vyluchyly-boyovu-chastynu-rosiyskoyi-rakety-h-101-foto.htmlРакурс
На Чернігівщині сапери вилучили бойову частину російської крилатої ракети Х-101, яку виявили на відкритій місцевості у Прилуцькому районі.
Про це сьогодні, 18 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що за допомогою важкої спеціалізованої машини з маніпулятором фахівці транспортували небезпечну знахідку до спеціально визначеного місця, де її знищили у встановленому порядку, з дотриманням усіх заходів безпеки.
Вкотре закликаємо бути вкрай обережними: у разі виявлення підозрілих предметів не підходьте, не чіпайте та негайно повідомляйте 101 або 112, — наголошують у відомстві.