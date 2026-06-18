Знешкодження російської ракети, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214500-na-chernigivschyni-sapery-vyluchyly-boyovu-chastynu-rosiyskoyi-rakety-h-101-foto.html

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На Чернігівщині сапери вилучили бойову частину російської крилатої ракети Х-101, яку виявили на відкритій місцевості у Прилуцькому районі.

Про це сьогодні, 18 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що за допомогою важкої спеціалізованої машини з маніпулятором фахівці транспортували небезпечну знахідку до спеціально визначеного місця, де її знищили у встановленому порядку, з дотриманням усіх заходів безпеки.