Последствия удара российских беспилотников в Запорожской области, фото: Запорожская ОВА

https://racurs.ua/n214709-rashisty-ustroili-ohotu-na-grajdanskiy-transport-v-zaporoje-ova-foto.html

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Росіяни влаштували полювання на цивільний транспорт у Запоріжжі.

Про це сьогодні, 29 червня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Сьогодні сталися такі випадки: