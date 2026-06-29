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Последствия удара российских беспилотников в Запорожской области, фото: Запорожская ОВА

Рашисты устроили охоту на гражданский транспорт в Запорожье — ОВА (ФОТО)

29 июн 2026, 22:45
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Росіяни влаштували полювання на цивільний транспорт у Запоріжжі.

Про це сьогодні, 29 червня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Сьогодні сталися такі випадки:

  • ворог атакував безпілотником маршрутне таксі в одному із районів Запоріжжя. Три людини загинули, ще семеро постраждалих — віком від 50 до 77 років — під наглядом медиків;
  • ворог завдав удару БпЛА по цивільному авто в одному з районів Запоріжжя. Попередньо, без постраждалих;
  • через дрон, що вибухнув поруч із автобусом у Запоріжжі, постраждали семеро людей, серед яких двоє дітей. Дівчата віком 14 та 16 років, а також п’ятеро дорослих, віком від 23 до 64 років, отримують необхідну медичну допомогу.

Наслідки удару російських безпілотників у Запоріжжі, фото: Запорізька ОВА

Источник: Ракурс


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