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Наслідки удару російських безпілотників у Запоріжжі, фото: Запорізька ОВА
Рашисти влаштували полювання на цивільний транспорт у Запоріжжі — ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214709-rashysty-vlashtuvaly-poluvannya-na-cyvilnyy-transport-u-zaporijji-ova-foto.htmlРакурс
Росіяни влаштували полювання на цивільний транспорт у Запоріжжі.
Про це сьогодні, 29 червня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Сьогодні сталися такі випадки:
- ворог атакував безпілотником маршрутне таксі в одному із районів Запоріжжя. Три людини загинули, ще семеро постраждалих — віком від 50 до 77 років — під наглядом медиків;
- ворог завдав удару БпЛА по цивільному авто в одному з районів Запоріжжя. Попередньо, без постраждалих;
- через дрон, що вибухнув поруч із автобусом у Запоріжжі, постраждали семеро людей, серед яких двоє дітей. Дівчата віком 14 та 16 років, а також п’ятеро дорослих, віком від 23 до 64 років, отримують необхідну медичну допомогу.