Результаты поражения Центра космической связи в РФ уточнил Генштаб

Силы обороны поразили Центр космической связи в Московской области, фото: Генштаб ВСУ

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Генштаб ЗСУ сьогодні, 1 липня, опублікував уточнені дані про результати ураження Центру космічного зв’язку збройних сил РФ, яке було здійснене 26 червня.

У процесі додаткового аналізу даних підтверджено ураження 26 червня 2026 року Центру космічного зв’язку (ЦКС) збройних сил російської федерації у районі населеного пункту Бєлоомут Московської області, — зазначили у Генштабі.

Зазначається, що це найбільш модернізований та потужний вузол зв’язку збройних сил держави-агресора у центральному регіоні РФ.