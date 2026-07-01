Результати ураження Центру космічного зв’язку у РФ уточнив Генштаб

Сили оборони уразили Центру космічного зв'язку у Московській області, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n214762-rezultaty-urajennya-centru-kosmichnogo-zv-yazku-u-rf-utochnyv-genshtab.html

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Генштаб ЗСУ сьогодні, 1 липня, опублікував уточнені дані про результати ураження Центру космічного зв’язку збройних сил РФ, яке було здійснене 26 червня.

У процесі додаткового аналізу даних підтверджено ураження 26 червня 2026 року Центру космічного зв’язку (ЦКС) збройних сил російської федерації у районі населеного пункту Бєлоомут Московської області, — зазначили у Генштабі.

Зазначається, що це найбільш модернізований та потужний вузол зв’язку збройних сил держави-агресора у центральному регіоні РФ.