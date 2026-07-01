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Ракурс
Сили оборони уразили Центру космічного зв'язку у Московській області, фото: Генштаб ЗСУ

Результати ураження Центру космічного зв’язку у РФ уточнив Генштаб

1 лип 2026, 21:36
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Генштаб ЗСУ сьогодні, 1 липня, опублікував уточнені дані про результати ураження Центру космічного зв’язку збройних сил РФ, яке було здійснене 26 червня.

У процесі додаткового аналізу даних підтверджено ураження 26 червня 2026 року Центру космічного зв’язку (ЦКС) збройних сил російської федерації у районі населеного пункту Бєлоомут Московської області, — зазначили у Генштабі.

Зазначається, що це найбільш модернізований та потужний вузол зв’язку збройних сил держави-агресора у центральному регіоні РФ.

Сили оборони України уразили основну технічну будівлю, великі антени та вежу з параболічними антенами (частину з яких знищено), — розповіли у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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