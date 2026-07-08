Поражение российского танкера, скриншот видео

https://racurs.ua/n214883-sbs-nochu-porazili-devyat-tankerov-tenevogo-flota-rf-v-azovskom-more-video.html

Ракурс

Сили безпілотних систем в ніч на сьогодні, 8 липня, відпрацювали по дев’яти танкерах тіньового флоту РФ в Азовському морі.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Він зазначив, що:

загалом протягом ночі СБС уразили 53 військові цілі в оперативній глибині окупантів у Криму та південній частині ТОТ;

протягом 72 годин уражено 21 одиницю суден — 19 танкерів тіньового флоту, один суховантаж і один паром у Керчі.