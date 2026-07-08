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Ракурс
Ураження російського танкера, скріншот відео

СБС вночі уразили дев’ять танкерів тіньового флоту РФ в Азовському морі (ВІДЕО)

8 лип 2026, 13:32
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Сили безпілотних систем в ніч на сьогодні, 8 липня, відпрацювали по дев’яти танкерах тіньового флоту РФ в Азовському морі.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Він зазначив, що:

  • загалом протягом ночі СБС уразили 53 військові цілі в оперативній глибині окупантів у Криму та південній частині ТОТ;
  • протягом 72 годин уражено 21 одиницю суден — 19 танкерів тіньового флоту, один суховантаж і один паром у Керчі.

У пул «Кримський рубильник off» протягом ночі відпрацьовано +6 електропідстанцій (всього рівно 50 енерговузлів протягом 01−08 липня) та інші чутливі обʼєкти, — додав командувач СБС.

Джерело: Ракурс


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