Полиция и СБУ расследуют инцидент с ТЦК во Львове

Во время инцидента во Львове, фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n214916-policiya-i-sbu-rassleduut-incident-s-tck-vo-lvove.html

Ракурс

Нацполіція та СБУ здійснюють досудові розслідування за фактами нещодавнього інциденту із ТЦК у Львові.

Про це сьогодні, 9 липня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Зокрема, слідчі Національної поліції розслідують напад на поліцейського, який забезпечував публічний порядок під час інциденту, — розповіли в поліції. — За цим фактом Нацполіцією відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Крім того, СБУ здійснює досудове розслідування за ст. 114−1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Усі матеріали, зібрані поліцією під час документування цього інциденту, передані до СБУ для долучення до матеріалів кримінального провадження, — зазначили в поліції.

Згодом у поліції додали, що встановили особу нападника.

За цим фактом Нацполіцією відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Тривають слідчі дії, — вказано в повідомленні.

Прес-служба Офісу генпрокурора повідомляє, що в інциденті, який стався вчора, 8 липня. ввечері у Львові на проспекті Червоної Калини, брали участь військовослужбовці ЗСУ, працівники поліції та близько 200 цивільних осіб.