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Рашисты атаковали Криворожский район, фото: Днепропетровская ОВА
Россияне атаковали Криворожский район — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n215024-rossiyane-atakovali-krivorojskiy-rayon-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники атакували Криворізький район Дніпропетровської області.
В результаті одна людина загинула, ще двох поранено. Про це сьогодні, 15 липня, повідомила прес-служба Криворізької ОВА.
У Софіївській громаді на трасі загинув 62-річний водій вантажівки, — розповіли в ОВА. — У Глеюватській громаді постраждали 13-річний хлопчик та 69-річна жінка. Медики надали їм необхідну допомогу.