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Рашисты атаковали Криворожский район, фото: Днепропетровская ОВА

Россияне атаковали Криворожский район — погиб человек (ФОТО)

15 июл 2026, 15:43
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Російські загарбники атакували Криворізький район Дніпропетровської області.

В результаті одна людина загинула, ще двох поранено. Про це сьогодні, 15 липня, повідомила прес-служба Криворізької ОВА.

У Софіївській громаді на трасі загинув 62-річний водій вантажівки, — розповіли в ОВА. — У Глеюватській громаді постраждали 13-річний хлопчик та 69-річна жінка. Медики надали їм необхідну допомогу.

Рашисти атакували Криворізький район, фото: Дніпропетровська ОВА

Источник: Ракурс


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