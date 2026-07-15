Рашисты атаковали Криворожский район, фото: Днепропетровская ОВА

https://racurs.ua/n215024-rossiyane-atakovali-krivorojskiy-rayon-pogib-chelovek-foto.html

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Російські загарбники атакували Криворізький район Дніпропетровської області.

В результаті одна людина загинула, ще двох поранено. Про це сьогодні, 15 липня, повідомила прес-служба Криворізької ОВА.