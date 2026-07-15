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Ракурс
Рашисти атакували Криворізький район, фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни атакували Криворізький район — загинула людина (ФОТО)

15 лип 2026, 15:43
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Російські загарбники атакували Криворізький район Дніпропетровської області.

В результаті одна людина загинула, ще двох поранено. Про це сьогодні, 15 липня, повідомила прес-служба Криворізької ОВА.

У Софіївській громаді на трасі загинув 62-річний водій вантажівки, — розповіли в ОВА. — У Глеюватській громаді постраждали 13-річний хлопчик та 69-річна жінка. Медики надали їм необхідну допомогу.

Рашисти атакували Криворізький район, фото: Дніпропетровська ОВА

Джерело: Ракурс


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