Рашисти атакували Криворізький район, фото: Дніпропетровська ОВА

https://racurs.ua/ua/n215024-rosiyany-atakuvaly-kryvorizkyy-rayon-zagynula-ludyna-foto.html

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Російські загарбники атакували Криворізький район Дніпропетровської області.

В результаті одна людина загинула, ще двох поранено. Про це сьогодні, 15 липня, повідомила прес-служба Криворізької ОВА.