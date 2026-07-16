Премьер подал в Раду представление о назначении членов нового Кабмина

Раде предлагают назначить новых членов Кабмина, фото: facebook.com/KabminUA

https://racurs.ua/n215050-premer-podal-v-radu-predstavlenie-o-naznachenii-chlenov-novogo-kabmina.html

Ракурс

До Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра України Сергія Корецького про призначення на посади членів нового Кабміну.

Про це сьогодні, 16 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Пропонується призначити: