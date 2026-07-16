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Раде предлагают назначить новых членов Кабмина, фото: facebook.com/KabminUA

Премьер подал в Раду представление о назначении членов нового Кабмина

16 июл 2026, 14:45
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До Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра України Сергія Корецького про призначення на посади членів нового Кабміну.

Про це сьогодні, 16 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Пропонується призначити:

  • Дениса Шмигаля Дениса — на посаду першого віце-прем'єр-міністра України — міністра енергетики України;
  • Тетяну Бережну — на посаду віце-прем'єр-міністра України з гуманітарної політики України — міністра культури України;
  • Всеволода Ченцова — на посаду аіце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Віталія Безгіна — на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
  • Матвія Бідного — на посаду міністра молоді та спорту України;
  • Андрія Бутенка — на посаду міністра освіти і науки України;
  • Івана Вигівського — на посаду міністра внутрішніх справ України;
  • Тараса Висоцького — на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;
  • Миколу Калашника — на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
  • Віталія Кіма — на посаду міністра у справах ветеранів України;
  • Олександра Кравченка — на посаду міністра економіки та довкілля України;
  • Віктора Ляшка — на посаду міністра охорони здоров’я України;
  • Сергія Марченка — на посаду міністра фінансів України;
  • Дениса Маслова — на посаду міністра юстиції України;
  • Дениса Улютіна — на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;
  • Оксани Ферчук — на посаду міністра цифрової трансформації України.

Источник: Ракурс


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