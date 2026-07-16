Премьер подал в Раду представление о назначении членов нового Кабмина

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Раде предлагают назначить новых членов Кабмина, фото: facebook.com/KabminUA
Премьер подал в Раду представление о назначении членов нового Кабминаhttps://racurs.ua/n215050-premer-podal-v-radu-predstavlenie-o-naznachenii-chlenov-novogo-kabmina.htmlРакурс
До Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра України Сергія Корецького про призначення на посади членів нового Кабміну.
Про це сьогодні, 16 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Пропонується призначити:
- Дениса Шмигаля Дениса — на посаду першого віце-прем'єр-міністра України — міністра енергетики України;
- Тетяну Бережну — на посаду віце-прем'єр-міністра України з гуманітарної політики України — міністра культури України;
- Всеволода Ченцова — на посаду аіце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
- Віталія Безгіна — на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
- Матвія Бідного — на посаду міністра молоді та спорту України;
- Андрія Бутенка — на посаду міністра освіти і науки України;
- Івана Вигівського — на посаду міністра внутрішніх справ України;
- Тараса Висоцького — на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;
- Миколу Калашника — на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
- Віталія Кіма — на посаду міністра у справах ветеранів України;
- Олександра Кравченка — на посаду міністра економіки та довкілля України;
- Віктора Ляшка — на посаду міністра охорони здоров’я України;
- Сергія Марченка — на посаду міністра фінансів України;
- Дениса Маслова — на посаду міністра юстиції України;
- Дениса Улютіна — на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;
- Оксани Ферчук — на посаду міністра цифрової трансформації України.