Прем'єр подав до Ради подання про призначення членів нового Кабміну

Раді пропонують призначити нових членів Кабміну, фото: facebook.com/KabminUA

https://racurs.ua/ua/n215050-premier-podav-do-rady-podannya-pro-pryznachennya-chleniv-novogo-kabminu.html

Ракурс

До Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра України Сергія Корецького про призначення на посади членів нового Кабміну.

Про це сьогодні, 16 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Пропонується призначити: