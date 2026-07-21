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Последствия российской атаки по Запорожью, фото: Запорожская ОВА

Рашисты второй раз за день атаковали Запорожье — загорелись склады (ФОТО)

21 июл 2026, 18:48
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Російські загарбники сьогодні, 21 липня, вдруге атакували обласний центр Запорізької області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог знову завдав удар по обласному центру. Горять складські приміщення, — розповів він.

Спочатку Федоров повідомляв, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Згодом він уточнив, що було поранено чоловіка.

Наслідки російської атаки по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, раніше сьогодні росіяни завдали по Запоріжжю удару керованими авіабомбами. Троє людей загинули, ще 13 поранено.

Источник: Ракурс


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