Наслідки російської атаки по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 21 липня, вдруге атакували обласний центр Запорізької області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог знову завдав удар по обласному центру. Горять складські приміщення, — розповів він.

Спочатку Федоров повідомляв, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Згодом він уточнив, що було поранено чоловіка.

Нагадаємо, раніше сьогодні росіяни завдали по Запоріжжю удару керованими авіабомбами. Троє людей загинули, ще 13 поранено.