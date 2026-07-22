Последствия российской атаки на Одесщину, фото: ГСЧС

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На Одещині внаслідок ворожої атаки загинула людина, виникли пожежі, є руйнування цивільної інфраструктури.

Про це сьогодні, 22 липня, вранці повідомили прес-служба ДСНС та Одеської ОВА.

Зафіксовано такі наслідки: