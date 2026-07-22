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Последствия российской атаки на Одесщину, фото: ГСЧС
В Одесской области в результате российской атаки погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n215154-v-odesskoy-oblasti-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
На Одещині внаслідок ворожої атаки загинула людина, виникли пожежі, є руйнування цивільної інфраструктури.
Про це сьогодні, 22 липня, вранці повідомили прес-служба ДСНС та Одеської ОВА.
Зафіксовано такі наслідки:
- в одному з населених пунктів ворожий БпЛА влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. Загинула жінка;
- в іншому населеному пункті внаслідок влучання безпілотника обвалився дах приватного житлового будинку. Без постраждалих;
- також виникла масштабна пожежа на складі для зберігання тютюну;
- пошкоджено магістральний газопровід, що призвело до його розгерметизації;
- частково обвалився дах приватного житлового будинку.