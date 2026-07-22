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Ракурс
Наслідки російської атаки на Одещину, фото: ДСНС

На Одещині внаслідок російської атаки загинула людина (ФОТО)

22 лип 2026, 11:34
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На Одещині внаслідок ворожої атаки загинула людина, виникли пожежі, є руйнування цивільної інфраструктури.

Про це сьогодні, 22 липня, вранці повідомили прес-служба ДСНС та Одеської ОВА.

Зафіксовано такі наслідки:

  • в одному з населених пунктів ворожий БпЛА влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. Загинула жінка;
  • в іншому населеному пункті внаслідок влучання безпілотника обвалився дах приватного житлового будинку. Без постраждалих;
  • також виникла масштабна пожежа на складі для зберігання тютюну;
  • пошкоджено магістральний газопровід, що призвело до його розгерметизації;
  • частково обвалився дах приватного житлового будинку.

Наслідки російської атаки на Одещину, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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