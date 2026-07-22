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Последствия украинских дальнобойных ударов, скриншот видео
Поражены важные логистические центры в РФ — Зеленский (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215155-porajeny-vajnye-logisticheskie-centry-v-rf-zelenskiy-video.htmlРакурс
Українські далекобійні дрони успішно уразили важливі цілі у Краснодарському та Ставропольському регіонах РФ — нафтобазу та логістичні центри, задіяні у забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційного обладнання та спорядженням.
Про це сьогодні, 22 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Крім того, в акваторіях Чорного й Азовського морів уражено танкер і чотири суховантажі російського тіньового флоту.
Дякуємо всім нашим воїнам Сил оборони України за ці результати. Цілком справедливо повертаємо війну додому — в Росію. Мир потрібен, і Україна дала російській стороні всі пропозиції. Треба примусити перейти до дипломатії, — наголосив Зеленський.
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