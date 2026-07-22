Последствия украинских дальнобойных ударов, скриншот видео

https://racurs.ua/n215155-porajeny-vajnye-logisticheskie-centry-v-rf-zelenskiy-video.html

Ракурс

Українські далекобійні дрони успішно уразили важливі цілі у Краснодарському та Ставропольському регіонах РФ — нафтобазу та логістичні центри, задіяні у забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційного обладнання та спорядженням.

Про це сьогодні, 22 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, в акваторіях Чорного й Азовського морів уражено танкер і чотири суховантажі російського тіньового флоту.