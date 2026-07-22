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Ракурс
Наслідки українських далекобійних ударів, скріншот відео

Уражено важливі логістичні центри у РФ — Зеленський (ВІДЕО)

22 лип 2026, 12:08
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Українські далекобійні дрони успішно уразили важливі цілі у Краснодарському та Ставропольському регіонах РФ — нафтобазу та логістичні центри, задіяні у забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційного обладнання та спорядженням.

Про це сьогодні, 22 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, в акваторіях Чорного й Азовського морів уражено танкер і чотири суховантажі російського тіньового флоту.

Дякуємо всім нашим воїнам Сил оборони України за ці результати. Цілком справедливо повертаємо війну додому — в Росію. Мир потрібен, і Україна дала російській стороні всі пропозиції. Треба примусити перейти до дипломатії, — наголосив Зеленський.

Джерело: Ракурс


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