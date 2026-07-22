Наслідки українських далекобійних ударів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n215155-urajeno-vajlyvi-logistychni-centry-u-rf-zelenskyy-video.html

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Українські далекобійні дрони успішно уразили важливі цілі у Краснодарському та Ставропольському регіонах РФ — нафтобазу та логістичні центри, задіяні у забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційного обладнання та спорядженням.

Про це сьогодні, 22 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, в акваторіях Чорного й Азовського морів уражено танкер і чотири суховантажі російського тіньового флоту.