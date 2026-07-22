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Последствия российского авиаудара по Славянску, фото: Вадим Лях
Российский авиаудар частично разрушил учебное заведение в Славянске (ФОТО)https://racurs.ua/n215163-rossiyskiy-aviaudar-chastichno-razrushil-uchebnoe-zavedenie-v-slavyanske-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 22 липня, о 10.20 завдали авіаудару по місту Слов’янську Донецької області.
В результаті двох людей поранено, пошкоджені навчальний заклад і будинки. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Чотири ФАБ-250 пошкодили 6 приватних будинків та частково зруйнували навчальний заклад, — розповів Лях. — Дві людини отримали поранення. 59-річний чоловік госпіталізований. 68-річна жінка від госпіталізації відмовилася, допомога їй надана амбулаторно.