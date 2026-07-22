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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Славянску, фото: Вадим Лях

Российский авиаудар частично разрушил учебное заведение в Славянске (ФОТО)

22 июл 2026, 15:41
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Російські загарбники сьогодні, 22 липня, о 10.20 завдали авіаудару по місту Слов’янську Донецької області.

В результаті двох людей поранено, пошкоджені навчальний заклад і будинки. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Чотири ФАБ-250 пошкодили 6 приватних будинків та частково зруйнували навчальний заклад, — розповів Лях. — Дві людини отримали поранення. 59-річний чоловік госпіталізований. 68-річна жінка від госпіталізації відмовилася, допомога їй надана амбулаторно.

Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Вадим Лях

Источник: Ракурс


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