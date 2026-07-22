Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Вадим Лях

https://racurs.ua/ua/n215163-rosiyskyy-aviaudar-chastkovo-zruynuvav-navchalnyy-zaklad-u-slov-yansku-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 22 липня, о 10.20 завдали авіаудару по місту Слов’янську Донецької області.

В результаті двох людей поранено, пошкоджені навчальний заклад і будинки. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.