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Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Вадим Лях
Російський авіаудар частково зруйнував навчальний заклад у Слов’янську (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215163-rosiyskyy-aviaudar-chastkovo-zruynuvav-navchalnyy-zaklad-u-slov-yansku-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 22 липня, о 10.20 завдали авіаудару по місту Слов’янську Донецької області.
В результаті двох людей поранено, пошкоджені навчальний заклад і будинки. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Чотири ФАБ-250 пошкодили 6 приватних будинків та частково зруйнували навчальний заклад, — розповів Лях. — Дві людини отримали поранення. 59-річний чоловік госпіталізований. 68-річна жінка від госпіталізації відмовилася, допомога їй надана амбулаторно.