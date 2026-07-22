Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Вадим Лях

Російський авіаудар частково зруйнував навчальний заклад у Слов’янську (ФОТО)

22 лип 2026, 15:41
999

Російські загарбники сьогодні, 22 липня, о 10.20 завдали авіаудару по місту Слов’янську Донецької області.

В результаті двох людей поранено, пошкоджені навчальний заклад і будинки. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Чотири ФАБ-250 пошкодили 6 приватних будинків та частково зруйнували навчальний заклад, — розповів Лях. — Дві людини отримали поранення. 59-річний чоловік госпіталізований. 68-річна жінка від госпіталізації відмовилася, допомога їй надана амбулаторно.

Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Вадим Лях

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів