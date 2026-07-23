Последствия российских обстрелов Славянская, фото: Донецкая ОВА

https://racurs.ua/n215194-rossiyane-sbrosili-dve-aviabomby-na-slavyansk-10-ranenyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 23 липня, вдень скинули на місто Слов’янськ Донецької області дві авіабомби.

Поранень зазнали 10 людей віком від 36 до 82 років. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Сьогодні вдень росіяни скинули на місто 2 авіабомби. Поранень зазнали 10 людей віком від 36 до 82 років. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, — зазначив він.

На місці працюють відповідальні служби, постраждалим надають медичну допомогу.