Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Славянская, фото: Донецкая ОВА

Россияне сбросили две авиабомбы на Славянск — 10 раненых (ФОТО)

23 июл 2026, 19:01
999

Російські загарбники сьогодні, 23 липня, вдень скинули на місто Слов’янськ Донецької області дві авіабомби.

Поранень зазнали 10 людей віком від 36 до 82 років. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Сьогодні вдень росіяни скинули на місто 2 авіабомби. Поранень зазнали 10 людей віком від 36 до 82 років. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, — зазначив він.

На місці працюють відповідальні служби, постраждалим надають медичну допомогу.

Росіяни знову свідомо вдарили по житлових кварталах. Вони полюють на мирних людей і намагаються перетворити звичайне життя на постійний страх, — наголошує Філашкін. — За кожен воєнний злочин на нашій землі народ-агресор буде відповідати.

Росіяни скинули дві авіабомби на Слов’янськ, 10 поранених – агресія росії

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров