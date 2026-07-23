Росіяни скинули дві авіабомби на Слов’янськ, 10 поранених – агресія росії

Наслідки російського обстрілу Слов’янська, фото: Донецька ОВА

https://racurs.ua/ua/n215194-rosiyany-skynuly-dvi-aviabomby-na-slov-yansk-10-poranenyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 23 липня, вдень скинули на місто Слов’янськ Донецької області дві авіабомби.

Поранень зазнали 10 людей віком від 36 до 82 років. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Сьогодні вдень росіяни скинули на місто 2 авіабомби. Поранень зазнали 10 людей віком від 36 до 82 років. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, — зазначив він.

На місці працюють відповідальні служби, постраждалим надають медичну допомогу.