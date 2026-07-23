Росіяни скинули дві авіабомби на Слов’янськ, 10 поранених – агресія росії

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Наслідки російського обстрілу Слов’янська, фото: Донецька ОВА
Росіяни скинули дві авіабомби на Слов’янськ — 10 поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215194-rosiyany-skynuly-dvi-aviabomby-na-slov-yansk-10-poranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 липня, вдень скинули на місто Слов’янськ Донецької області дві авіабомби.
Поранень зазнали 10 людей віком від 36 до 82 років. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Сьогодні вдень росіяни скинули на місто 2 авіабомби. Поранень зазнали 10 людей віком від 36 до 82 років. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, — зазначив він.
На місці працюють відповідальні служби, постраждалим надають медичну допомогу.
Росіяни знову свідомо вдарили по житлових кварталах. Вони полюють на мирних людей і намагаються перетворити звичайне життя на постійний страх, — наголошує Філашкін. — За кожен воєнний злочин на нашій землі народ-агресор буде відповідати.