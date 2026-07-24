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СБУ нанесла новые успешные удары по объектам врага, скриншот видео
СБУ ночью нанесла дальнобойные удары по НПЗ в России и РЛС в Крыму (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215217-sbu-nochu-nanesla-dalnoboynye-udary-po-npz-v-rossii-i-rls-v-krymu-video.htmlРакурс
Служба безпеки України в ніч на сьогодні, 24 липня, завдала нових успішних ударів по НПЗ, нафтоперекачувальних станціях та РЛС на території РФ і тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Серед уражених об'єктів:
- лінійно-виробнича диспетчерська станція «Субханкулово» у Республіці Башкортостан (відстань — 1350 км). У результаті удару горить резервуарний парк;
- міні-НПЗ «Новоспаський» в Ульяновській області РФ (відстань — 900 км). У резервуарному парку також виникла пожежа;
- міні-НПЗ «1-й завод» у Калузькій області РФ;
- Радіолокаційна станція дальнього радіуса дії «Небо-У» на військовому аеродромі «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму;
- резервуар із пально-мастильними матеріалами на військовому аеродромі «Саки» у тимчасово окупованому Криму.
У СБУ наголошують, що продовжують вдосконалювати свої далекобійні спецоперації:
Безпілотники Служби за одну ніч синхронно завдали ударів одразу по кількох регіонах, різних типах цілей та на різній глибині території рф. Такий підхід суттєво ускладнює можливості ворога для реагування та змушує розпорошувати сили й засоби протиповітряної оборони.