СБУ завдала нових успішних ударів по об’єктах ворога, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n215217-sbu-vnochi-zavdala-dalekobiynyh-udariv-po-npz-u-rosiyi-ta-rls-u-krymu-video.html

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Служба безпеки України в ніч на сьогодні, 24 липня, завдала нових успішних ударів по НПЗ, нафтоперекачувальних станціях та РЛС на території РФ і тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Серед уражених об'єктів:

лінійно-виробнича диспетчерська станція «Субханкулово» у Республіці Башкортостан (відстань — 1350 км). У результаті удару горить резервуарний парк;

міні-НПЗ «Новоспаський» в Ульяновській області РФ (відстань — 900 км). У резервуарному парку також виникла пожежа;

міні-НПЗ «1-й завод» у Калузькій області РФ;

Радіолокаційна станція дальнього радіуса дії «Небо-У» на військовому аеродромі «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму;

резервуар із пально-мастильними матеріалами на військовому аеродромі «Саки» у тимчасово окупованому Криму.

У СБУ наголошують, що продовжують вдосконалювати свої далекобійні спецоперації: