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Ракурс
Поражены НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», фото: Владимир Зеленский

СБУ поразила один из самых больших НПЗ России

29 июл 2026, 16:43
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Служба безпеки України уразила інфраструктуру НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», розташованого на відстані понад 1,5 тис. км від України.

Про це сьогодні, 29 липня, повідомив прес-центр СБУ.

Лукойл-Пермнафтооргсинтез — один із найбільших нафтопереробних заводів рф потужністю майже 13 млн тонн на рік. Він забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби російської армії, — розповіли у СБУ.

Зазначається, що після удару безпілотників на цьому НПЗ виникла пожежа. За попередніми даними, палає установка первинної переробки нафти — один із ключових технологічних об'єктів підприємства.

Ураження таких НПЗ має стратегічне значення, адже саме вони виробляють пальне для військової техніки, авіації та логістики окупаційної армії, — наголошують у СБУ. — Крім того, нафтопереробна галузь залишається одним із головних джерел надходжень до бюджету рф, з якого фінансується війна проти України.

Источник: Ракурс


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