СБУ уразила один із найбільших НПЗ Росії

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Уражено НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», фото: Володимир Зеленський
СБУ уразила один із найбільших НПЗ Росіїhttps://racurs.ua/ua/n215300-sbu-urazyla-odyn-iz-naybilshyh-npz-rosiyi.htmlРакурс
Служба безпеки України уразила інфраструктуру НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», розташованого на відстані понад 1,5 тис. км від України.
Про це сьогодні, 29 липня, повідомив прес-центр СБУ.
Лукойл-Пермнафтооргсинтез — один із найбільших нафтопереробних заводів рф потужністю майже 13 млн тонн на рік. Він забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби російської армії, — розповіли у СБУ.
Зазначається, що після удару безпілотників на цьому НПЗ виникла пожежа. За попередніми даними, палає установка первинної переробки нафти — один із ключових технологічних об'єктів підприємства.
Ураження таких НПЗ має стратегічне значення, адже саме вони виробляють пальне для військової техніки, авіації та логістики окупаційної армії, — наголошують у СБУ. — Крім того, нафтопереробна галузь залишається одним із головних джерел надходжень до бюджету рф, з якого фінансується війна проти України.