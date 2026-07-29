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Ракурс
Уражено НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», фото: Володимир Зеленський

СБУ уразила один із найбільших НПЗ Росії

29 лип 2026, 16:43
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Служба безпеки України уразила інфраструктуру НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», розташованого на відстані понад 1,5 тис. км від України.

Про це сьогодні, 29 липня, повідомив прес-центр СБУ.

Лукойл-Пермнафтооргсинтез — один із найбільших нафтопереробних заводів рф потужністю майже 13 млн тонн на рік. Він забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби російської армії, — розповіли у СБУ.

Зазначається, що після удару безпілотників на цьому НПЗ виникла пожежа. За попередніми даними, палає установка первинної переробки нафти — один із ключових технологічних об'єктів підприємства.

Ураження таких НПЗ має стратегічне значення, адже саме вони виробляють пальне для військової техніки, авіації та логістики окупаційної армії, — наголошують у СБУ. — Крім того, нафтопереробна галузь залишається одним із головних джерел надходжень до бюджету рф, з якого фінансується війна проти України.

Джерело: Ракурс


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