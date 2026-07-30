Последствия российской атаки в Житомирской области, фото: ГСЧС

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Російські загарбники завдали удару по аграрному підприємству на Житомирщини.

Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки та соціальні об'єкти. Про це сьогодні, 30 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, серед них троє дітей.