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Последствия российской атаки в Житомирской области, фото: ГСЧС
Рашисты ударили по аграрному предприятию в Житомирской области — шесть пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n215320-rashisty-udarili-po-agrarnomu-predpriyatiu-v-jitomirskoy-oblasti-shest-postradavshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по аграрному підприємству на Житомирщини.
Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки та соціальні об'єкти. Про це сьогодні, 30 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, серед них троє дітей.
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Сапери ДСНС обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів, — розповіли к відомстві. — Фахівці ДСНС та волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста розгортають на місці події пункти надання допомоги. З людьми працюють психологи ДСНС області.