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Последствия российской атаки в Житомирской области, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по аграрному предприятию в Житомирской области — шесть пострадавших (ФОТО)

30 июл 2026, 12:53
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Російські загарбники завдали удару по аграрному підприємству на Житомирщини.

Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки та соціальні об'єкти. Про це сьогодні, 30 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, серед них троє дітей.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Сапери ДСНС обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів, — розповіли к відомстві. — Фахівці ДСНС та волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста розгортають на місці події пункти надання допомоги. З людьми працюють психологи ДСНС області.

Наслідки російської атаки на Житомирщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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