Наслідки російської атаки на Житомирщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215320-rashysty-vdaryly-po-agrarnomu-pidpryiemstvu-na-jytomyrschyni-shestero-postrajdalyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники завдали удару по аграрному підприємству на Житомирщини.

Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки та соціальні об'єкти. Про це сьогодні, 30 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, серед них троє дітей.