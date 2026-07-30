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Ракурс
Наслідки російської атаки на Житомирщині, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по аграрному підприємству на Житомирщині — шестеро постраждалих (ФОТО)

30 лип 2026, 12:53
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Російські загарбники завдали удару по аграрному підприємству на Житомирщини.

Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки та соціальні об'єкти. Про це сьогодні, 30 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, серед них троє дітей.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Сапери ДСНС обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів, — розповіли к відомстві. — Фахівці ДСНС та волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста розгортають на місці події пункти надання допомоги. З людьми працюють психологи ДСНС області.

Наслідки російської атаки на Житомирщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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