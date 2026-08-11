Во время ликвидации пожара после российского удара в Сумах смертельно травмировался спасатель

В Сумах смертельно травмировался спасатель, фото: ГСЧС

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Ракурс

У Сумах під час ліквідації пожежі, що виникла після влучання російського БпЛА, стався обвал конструкцій. Під бетонною плитою травмувався начальник зміни відділу швидкого реагування регіонального центру управління в надзвичайних ситуаціях ГУ ДСНС України у Сумській області 30-річний Олексій Столяренко.

Попри зусилля лікарів, врятувати його життя не вдалося. Про це сьогодні, 11 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.