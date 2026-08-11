Во время ликвидации пожара после российского удара в Сумах смертельно травмировался спасатель

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В Сумах смертельно травмировался спасатель, фото: ГСЧС
Во время ликвидации пожара после российского удара в Сумах смертельно травмировался спасательhttps://racurs.ua/n215543-vo-vremya-likvidacii-pojara-posle-rossiyskogo-udara-v-sumah-smertelno-travmirovalsya-spasatel.htmlРакурс
У Сумах під час ліквідації пожежі, що виникла після влучання російського БпЛА, стався обвал конструкцій. Під бетонною плитою травмувався начальник зміни відділу швидкого реагування регіонального центру управління в надзвичайних ситуаціях ГУ ДСНС України у Сумській області 30-річний Олексій Столяренко.
Попри зусилля лікарів, врятувати його життя не вдалося. Про це сьогодні, 11 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
росія продовжує забирати життя українців. Забирає молодих, сильних, мужніх. Забирає тих, хто приходить рятувати інших. Олексій, як і інші наші загиблі колеги, віддав своє життя, рятуючи людей. Їхній подвиг назавжди залишиться з нами! — наголосив голова ДСНС Андрій Даник.
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