Під час ліквідації пожежі після російського удару у Сумах смертельно травмувався рятувальник

У Сумах смертельно травмувався рятувальник, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215543-pid-chas-likvidaciyi-pojeji-pislya-rosiyskogo-udaru-u-sumah-smertelno-travmuvavsya-ryatuvalnyk.html

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У Сумах під час ліквідації пожежі, що виникла після влучання російського БпЛА, стався обвал конструкцій. Під бетонною плитою травмувався начальник зміни відділу швидкого реагування регіонального центру управління в надзвичайних ситуаціях ГУ ДСНС України у Сумській області 30-річний Олексій Столяренко.

Попри зусилля лікарів, врятувати його життя не вдалося. Про це сьогодні, 11 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.