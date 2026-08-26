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Последствия удара российского беспилотника по поселку Рогань, фото: ГСЧС
Российский беспилотник атаковал поселок на Харьковщине — трое пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n215844-rossiyskiy-bespilotnik-atakoval-poselok-na-harkovschine-troe-postradavshih-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 26 серпня, вранці завдали удару безпілотником по селищу Рогань Харківського району.
Влучання сталося на території цивільного підприємства, постраждали троє людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.
Внаслідок удару виникла пожежа площею 800 кв. м, горіли господарча споруда та деревина. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі та автотранспорт, — розповіли у відомстві.
Також сьогодні на Харківщині двоє людей постраждали через влучання FPV-дрона у цивільний автомобіль. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Подія сталася близько 07.30 на трасі в напрямку села Зелений Гай Великобурлуцької громади. В результаті удару дрона:
- 57-річний водій отримав поранення. Чоловіка госпіталізували до лікарні, його стан — вкрай тяжкий;
- 55-річна пасажирка отримала акубаротравму та гостру реакцію на стрес.
Внаслідок влучання автомобіль загорівся.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).