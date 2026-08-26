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Ракурс
Наслідки удару російського безпілотника по селищу Рогань, фото: ДСНС

Російський безпілотник атакував селище на Харківщині — троє постраждалих (ФОТО, ВІДЕО)

26 сер 2026, 15:20
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Російські загарбники сьогодні, 26 серпня, вранці завдали удару безпілотником по селищу Рогань Харківського району.

Влучання сталося на території цивільного підприємства, постраждали троє людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Внаслідок удару виникла пожежа площею 800 кв. м, горіли господарча споруда та деревина. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі та автотранспорт, — розповіли у відомстві.

Також сьогодні на Харківщині двоє людей постраждали через влучання FPV-дрона у цивільний автомобіль. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Подія сталася близько 07.30 на трасі в напрямку села Зелений Гай Великобурлуцької громади. В результаті удару дрона:

  • 57-річний водій отримав поранення. Чоловіка госпіталізували до лікарні, його стан — вкрай тяжкий;
  • 55-річна пасажирка отримала акубаротравму та гостру реакцію на стрес.

Внаслідок влучання автомобіль загорівся.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Рашисти атакували FPV-дроном цивільний автомобіль на Харківщині, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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