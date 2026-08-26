Двое шахтеров погибли из-за удара российского дрона на Днепропетровщине

Рашисты убили двух шахтеров на Днепропетровщине, фото: ДТЭК

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Російський дрон вбив двох шахтарів на Дніпропетровщині.

Про це сьогодні, 26 серпня, повідомила прес-служба ДТЕК.

Ворог забрав життя двох наших колег-шахтарів, які поверталися додому після зміни, — вказано в повідомленні. — Сьогодні вночі на Дніпропетровщині ворожий безпілотник атакував автомобіль, у якому їхали працівники шахт ДТЕК. Двоє наших колег загинули.

Внаслідок атаки загинули:

52-річний Віталій Семенов, який працював гірником на допоміжних роботах;

48-річний Ілля Русаненко, який працював підземним електрослюсарем.

Нагадаємо, сьогодні ночі у Кривому Розі під час виконання підземних робіт загинули троє гірників. Для пошуку й деблокування тіл залучали водолазів гірничорятувального підрозділу.