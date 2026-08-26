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Рашисты убили двух шахтеров на Днепропетровщине, фото: ДТЭК

Двое шахтеров погибли из-за удара российского дрона на Днепропетровщине

26 авг 2026, 19:53
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Російський дрон вбив двох шахтарів на Дніпропетровщині.

Про це сьогодні, 26 серпня, повідомила прес-служба ДТЕК.

Ворог забрав життя двох наших колег-шахтарів, які поверталися додому після зміни, — вказано в повідомленні. — Сьогодні вночі на Дніпропетровщині ворожий безпілотник атакував автомобіль, у якому їхали працівники шахт ДТЕК. Двоє наших колег загинули.

Внаслідок атаки загинули:

  • 52-річний Віталій Семенов, який працював гірником на допоміжних роботах;
  • 48-річний Ілля Русаненко, який працював підземним електрослюсарем.

Рашисти вбили двох шахтарів на Дніпропетровщині, фото: ДТЕК

Нагадаємо, сьогодні ночі у Кривому Розі під час виконання підземних робіт загинули троє гірників. Для пошуку й деблокування тіл залучали водолазів гірничорятувального підрозділу.

Источник: Ракурс


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