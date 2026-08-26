Двоє шахтарів загинули через удар російського дрона на Дніпропетровщині

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Рашисти вбили двох шахтарів на Дніпропетровщині, фото: ДТЕК
Двоє шахтарів загинули через удар російського дрона на Дніпропетровщиніhttps://racurs.ua/ua/n215851-dvoie-shahtariv-zagynuly-cherez-udar-rosiyskogo-drona-na-dnipropetrovschyni.htmlРакурс
Російський дрон вбив двох шахтарів на Дніпропетровщині.
Про це сьогодні, 26 серпня, повідомила прес-служба ДТЕК.
Ворог забрав життя двох наших колег-шахтарів, які поверталися додому після зміни, — вказано в повідомленні. — Сьогодні вночі на Дніпропетровщині ворожий безпілотник атакував автомобіль, у якому їхали працівники шахт ДТЕК. Двоє наших колег загинули.
Внаслідок атаки загинули:
- 52-річний Віталій Семенов, який працював гірником на допоміжних роботах;
- 48-річний Ілля Русаненко, який працював підземним електрослюсарем.
Нагадаємо, сьогодні ночі у Кривому Розі під час виконання підземних робіт загинули троє гірників. Для пошуку й деблокування тіл залучали водолазів гірничорятувального підрозділу.