Двоє шахтарів загинули через удар російського дрона на Дніпропетровщині

Рашисти вбили двох шахтарів на Дніпропетровщині, фото: ДТЕК

https://racurs.ua/ua/n215851-dvoie-shahtariv-zagynuly-cherez-udar-rosiyskogo-drona-na-dnipropetrovschyni.html

Ракурс

Російський дрон вбив двох шахтарів на Дніпропетровщині.

Про це сьогодні, 26 серпня, повідомила прес-служба ДТЕК.

Ворог забрав життя двох наших колег-шахтарів, які поверталися додому після зміни, — вказано в повідомленні. — Сьогодні вночі на Дніпропетровщині ворожий безпілотник атакував автомобіль, у якому їхали працівники шахт ДТЕК. Двоє наших колег загинули.

Внаслідок атаки загинули:

52-річний Віталій Семенов, який працював гірником на допоміжних роботах;

48-річний Ілля Русаненко, який працював підземним електрослюсарем.

Нагадаємо, сьогодні ночі у Кривому Розі під час виконання підземних робіт загинули троє гірників. Для пошуку й деблокування тіл залучали водолазів гірничорятувального підрозділу.