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Поражение целей на ВОТ, скриншот видео
21 энергоузел и Луганскую ТЭС отработали СБС за трое суток (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215905-21-energouzel-i-luganskuu-tes-otrabotali-sbs-za-troe-sutok-video.htmlРакурс
Сили безпілотних систем за три доби — 26−28 серпня — уразили 21 енерговузол на ТОТ та Луганську ТЕЦ.
Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив очільник СБС Робер «Мадяр» Бровді.
Перемогли світло на ТЕЦ у Херсоні, у***и? Сидітимете без світла у всій ТОТ від нині, — зазначив він.
За словами Бровді, цими ударами по енерговузлах на ТОТ «відкрито» східну «філію» операції СБС «Кримський рубильник off».
Звикайте, хробаки, до блекауту. У цю гру, виявляється, грають двоє. Зима буде ранньою та темною. У Криму теж, — наголосив він.
СБС відпрацювали такі цілі:
- Луганська ТЕС «Щастя» (Щастя, Луганська область);
- електропідстанція ПС 220 кВ «Алчевська» (Алчевськ, Луганська область);
- електропідстанція ПС 150 кВ «Тимофіївка» (Тимофіївка, Херсонська область);
- електропідстанція ПС 150 кВ «Генічеська» (Генічеськ, Херсонська область);
- електропідстанція ПС 110 кВ «Ковильне» (Ковильне, Крим);
- електропідстанція ПС 110 кВ «ЮДВ» (Лісне, Донецька область);
- електропідстанція ПС 110 кВ «ВАОК» (Володимирівка, Донецька область);
- електропідстанція ПС 110 кВ «Луганськ» (Луганськ, Луганська область);
- електропідстанція ПС 110 кВ «Новоозерна» (Новоозерне, Крим);
- електропідстанція ПС 110 кВ «Крайнє" (Крайнє, Крим);
- електропідстанція ПС 110 кВ «Павлівка» (Павлівка, Донецька область);
- електропідстанція ПС 110 кВ «Дмитрівка» (Дмитрівка, Донецька область);
- електропідстанція ПС 110 кВ «Войкове тягова» (Любівка, Донецька область);
- електропідстанція ПС 110 кВ «Новотроїцька» (Новотроїцьке, Донецька область);
- електропідстанція ПС 110 кВ «Новоазовська» (Новоазовськ, Донецька область);
- електропідстанція ПС «Нива» (Нива, Крим);
- ГРС «Старопетрівка» (Старопетрівка, Запорізька область);
- ГРС «Роздольне» (Роздольне, Крим);
- ГРС «Маринівка» (Маринівка, Запорізька область);
- ГРС «Новопавлівка» (Новопавлівка, Крим);
- ГРС «Партизани» (Партизани, Крим).
За час операції СБС «Кримський рубильник off» (01.07−28.08) Птахами відпрацьовано 315 енерговузлів у Криму та інших окупованих територіях, — додав Бровді.
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