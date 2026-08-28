Поражение целей на ВОТ, скриншот видео

https://racurs.ua/n215905-21-energouzel-i-luganskuu-tes-otrabotali-sbs-za-troe-sutok-video.html

Ракурс

Сили безпілотних систем за три доби — 26−28 серпня — уразили 21 енерговузол на ТОТ та Луганську ТЕЦ.

Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив очільник СБС Робер «Мадяр» Бровді.

Перемогли світло на ТЕЦ у Херсоні, у***и? Сидітимете без світла у всій ТОТ від нині, — зазначив він.

За словами Бровді, цими ударами по енерговузлах на ТОТ «відкрито» східну «філію» операції СБС «Кримський рубильник off».

Звикайте, хробаки, до блекауту. У цю гру, виявляється, грають двоє. Зима буде ранньою та темною. У Криму теж, — наголосив він.

СБС відпрацювали такі цілі:

Луганська ТЕС «Щастя» (Щастя, Луганська область);

електропідстанція ПС 220 кВ «Алчевська» (Алчевськ, Луганська область);

електропідстанція ПС 150 кВ «Тимофіївка» (Тимофіївка, Херсонська область);

електропідстанція ПС 150 кВ «Генічеська» (Генічеськ, Херсонська область);

електропідстанція ПС 110 кВ «Ковильне» (Ковильне, Крим);

електропідстанція ПС 110 кВ «ЮДВ» (Лісне, Донецька область);

електропідстанція ПС 110 кВ «ВАОК» (Володимирівка, Донецька область);

електропідстанція ПС 110 кВ «Луганськ» (Луганськ, Луганська область);

електропідстанція ПС 110 кВ «Новоозерна» (Новоозерне, Крим);

електропідстанція ПС 110 кВ «Крайнє" (Крайнє, Крим);

електропідстанція ПС 110 кВ «Павлівка» (Павлівка, Донецька область);

електропідстанція ПС 110 кВ «Дмитрівка» (Дмитрівка, Донецька область);

електропідстанція ПС 110 кВ «Войкове тягова» (Любівка, Донецька область);

електропідстанція ПС 110 кВ «Новотроїцька» (Новотроїцьке, Донецька область);

електропідстанція ПС 110 кВ «Новоазовська» (Новоазовськ, Донецька область);

електропідстанція ПС «Нива» (Нива, Крим);

ГРС «Старопетрівка» (Старопетрівка, Запорізька область);

ГРС «Роздольне» (Роздольне, Крим);

ГРС «Маринівка» (Маринівка, Запорізька область);

ГРС «Новопавлівка» (Новопавлівка, Крим);

ГРС «Партизани» (Партизани, Крим).