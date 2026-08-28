Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ураження цілей на ТОТ, скріншот відео

21 енерговузол і Луганську ТЕС відпрацювали СБС за три доби (ВІДЕО)

28 сер 2026, 19:15
999

Сили безпілотних систем за три доби — 26−28 серпня — уразили 21 енерговузол на ТОТ та Луганську ТЕЦ.

Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив очільник СБС Робер «Мадяр» Бровді.

Перемогли світло на ТЕЦ у Херсоні, у***и? Сидітимете без світла у всій ТОТ від нині, — зазначив він.

За словами Бровді, цими ударами по енерговузлах на ТОТ «відкрито» східну «філію» операції СБС «Кримський рубильник off».

Звикайте, хробаки, до блекауту. У цю гру, виявляється, грають двоє. Зима буде ранньою та темною. У Криму теж, — наголосив він.

СБС відпрацювали такі цілі:

  • Луганська ТЕС «Щастя» (Щастя, Луганська область);
  • електропідстанція ПС 220 кВ «Алчевська» (Алчевськ, Луганська область);
  • електропідстанція ПС 150 кВ «Тимофіївка» (Тимофіївка, Херсонська область);
  • електропідстанція ПС 150 кВ «Генічеська» (Генічеськ, Херсонська область);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Ковильне» (Ковильне, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «ЮДВ» (Лісне, Донецька область);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «ВАОК» (Володимирівка, Донецька область);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Луганськ» (Луганськ, Луганська область);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Новоозерна» (Новоозерне, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Крайнє" (Крайнє, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Павлівка» (Павлівка, Донецька область);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Дмитрівка» (Дмитрівка, Донецька область);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Войкове тягова» (Любівка, Донецька область);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Новотроїцька» (Новотроїцьке, Донецька область);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Новоазовська» (Новоазовськ, Донецька область);
  • електропідстанція ПС «Нива» (Нива, Крим);
  • ГРС «Старопетрівка» (Старопетрівка, Запорізька область);
  • ГРС «Роздольне» (Роздольне, Крим);
  • ГРС «Маринівка» (Маринівка, Запорізька область);
  • ГРС «Новопавлівка» (Новопавлівка, Крим);
  • ГРС «Партизани» (Партизани, Крим).

За час операції СБС «Кримський рубильник off» (01.07−28.08) Птахами відпрацьовано 315 енерговузлів у Криму та інших окупованих територіях, — додав Бровді.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів