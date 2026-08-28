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Последствия российских ударов в Запорожской области, фото: Запорожская ОВА

Рашисты атаковали продовольственные склады в Запорожье (ФОТО)

28 авг 2026, 22:44
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Російські загарбники сьогодні, 28 серпня, ввечері атакували склади продовольчої інфраструктури в Запоріжжі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог атакував склади продовольчої інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Попередньо, без постраждалих, — зазначив він.

Наслідки російських ударів у Запоріжжі, фото: Запорізька ОВА

Прес-служба ДСНС повідомляє, що сьогодні ввечері ворожий безпілотник атакував один із районів обласного центру Запоріжжя.

В результаті:

  • зруйнований приватний житловий будинок, виникла пожежа — надзвичайники ліквідували займання;
  • вибухова хвиля та уламки пошкодили також поруч розташовані приватні житлові будинки та господарські споруди;
  • попередньо, четверо людей, серед яких неповнолітня дівчинка, поранені.

Источник: Ракурс


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