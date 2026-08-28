Последствия российских ударов в Запорожской области, фото: Запорожская ОВА

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Російські загарбники сьогодні, 28 серпня, ввечері атакували склади продовольчої інфраструктури в Запоріжжі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог атакував склади продовольчої інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Попередньо, без постраждалих, — зазначив він.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що сьогодні ввечері ворожий безпілотник атакував один із районів обласного центру Запоріжжя.

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