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Последствия российских ударов в Запорожской области, фото: Запорожская ОВА
Рашисты атаковали продовольственные склады в Запорожье (ФОТО)https://racurs.ua/n215911-rashisty-atakovali-prodovolstvennye-sklady-v-zaporoje-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 28 серпня, ввечері атакували склади продовольчої інфраструктури в Запоріжжі.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог атакував склади продовольчої інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Попередньо, без постраждалих, — зазначив він.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що сьогодні ввечері ворожий безпілотник атакував один із районів обласного центру Запоріжжя.
В результаті:
- зруйнований приватний житловий будинок, виникла пожежа — надзвичайники ліквідували займання;
- вибухова хвиля та уламки пошкодили також поруч розташовані приватні житлові будинки та господарські споруди;
- попередньо, четверо людей, серед яких неповнолітня дівчинка, поранені.