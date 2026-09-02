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Ракурс
Последствия российской атаки в Сумах, фото: ГСЧС

Масштабный пожар возник в Сумах из-за российских атак (ФОТО, ВИДЕО)

2 сен 2026, 12:01
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У Сумах вогнеборці ліквідували масштабну пожежу нежитлової будівлі, яка виникла через російські удари по промисловій зоні на околиці міста.

Про це сьогодні, 2 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Існувала загроза поширення вогню на сусідні будівлі. Роботу рятувальників ускладнювала загроза повторних атак. Попри небезпеку, рятувальники не допустили поширення вогню та приборкали загоряння, — розповіли у відомстві.

Інформації про травмованих не надходило.

Наслідки російської атаки у Сумах, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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