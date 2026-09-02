Последствия российской атаки в Сумах, фото: ГСЧС

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У Сумах вогнеборці ліквідували масштабну пожежу нежитлової будівлі, яка виникла через російські удари по промисловій зоні на околиці міста.

Про це сьогодні, 2 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Існувала загроза поширення вогню на сусідні будівлі. Роботу рятувальників ускладнювала загроза повторних атак. Попри небезпеку, рятувальники не допустили поширення вогню та приборкали загоряння, — розповіли у відомстві.

Інформації про травмованих не надходило.